以色列選民展開兩年來第4場大選投票。報導說，選後可能出現3種結果：由總理尼坦雅胡領導另一聯合政府；為反尼坦雅胡而結合但內部意識形態分裂的政府；以及第5次大選。

以色列人選黨不選人，建國72年以來，沒有任何一個政黨得以在120席的以色列國會（Knesset）過半而單獨組閣。

半島電視台（Al Jazeera）報導，以色列在強敵環伺的中東嚴苛環境下求生存，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以唯一能夠引領國家安度諸多安全和外交挑戰的全球性政治家之姿再度角逐連任，新冠肺炎疫苗高接種率和去年與阿拉伯國家實現關係正常化，成為他的選戰主軸。

但是政敵指控，去年大部分時候尼坦雅胡對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情根本無力招架，尤其對他的極端正統派猶太盟友執行防疫封鎖不力，導致病毒擴散。而且以色列經濟情勢仍然艱困、失業率高達兩位數。他們尤其認為，因諸多貪腐指控而面臨審判的尼坦雅胡早已失去領導國家的正當性。

2019年4月以來舉行3次無定論大選後，尼坦雅胡和主要對手甘茨（Benny Gantz）達成權力共享協議，於去年5月組成團結政府。聯盟去年12月在總預算制定方面出現重大歧見而宣告破裂，迫使以色列難逃不到兩年內第4度舉行大選的命運。

分析認為，登記的650萬選民今天的投票率會因「選舉疲勞」而走低，尼坦雅胡的宗教和民族主義派盟友往往會積極參與；對阿拉伯政黨聯盟（The Joint Arab List）整合失利深感失望而不去投票的巴勒斯坦裔選民預料將為數眾多；特拉維夫（Tel Aviv）附近的自由和世俗派選民投票率預料也不高。

去年3月上一場大選投票率為71%。

尼坦雅胡的右翼聯合黨（Likud Party）料將成為國會最大黨，但是席次不會過半，而且無法輕易組成聯合政府，情況恐怕會跟之前3次大選類似。這意味選後的以色列政壇可能出現3種情況：由尼坦雅胡領導的另一個聯合政府；因為反尼坦雅胡而結合但內部意識形態分裂的政府；以及第5次大選。

半島電視台的以色列記者認為，這場選舉基本上是對尼坦雅胡的公民投票，而他「可望過關」。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，71歲的尼坦雅胡是以色列歷來最「長命」總理和人氣最高政治人物。但是他近年來無力進行整合、穩定執政，導致以色列陷入空前政治僵局。

選前民調顯示，儘管略微過半以色列人不希望尼坦雅胡繼續領導國家，但是在野勢力支離破碎，沒有出現能夠引領反尼坦雅胡陣營的「共主」，明確邁向執政。

民調同時發現，聯合黨可望拿下30或33席。接下來尼坦雅胡得重蹈之前3次大選之後的工作，設法拼?出聯合政府。

大選計票將會漏夜逐漸開出，最終結果預料於26日左右出爐。

(中央社)