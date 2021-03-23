台首大21周年校慶，烘焙管理學系李又貞老師帶領學生製作慶生蛋糕。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

台首大21周年校慶，23日天上午在致遠樓國際會議廳舉行，台南市長黃偉哲百忙中專程在典禮前到場致賀，受到校長戴文雄等主管們熱烈歡迎，戴文雄致詞時也以KID林柏昇校友為例，勉勵同學們建立好自信心，不管畢業後要從事什麼行業，只要有自信心，做任何事成功率會更大。

去年因新冠肺炎疫情的關係，原本要擴大舉行的台灣首府大學20周年校慶活動被迫取消，今年因疫情趨於穩定，21周年校慶終能順利舉行，但為配合防疫規定，除管控入場人數外，現場也安排登記及量體溫作業，原本的大型活動也一切從簡。

校慶活動上午9時許陸續展開，學生社團在會場入口兩側擺開，展示各社團的特色，熱舞社的精彩表演為大會揭開序幕，台首大畢業的台南市議員吳通龍及蘇蔡秋金也受邀回母校參加校慶。

台首大21周年校慶，學生社團帶來精彩表演。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

台首大除了董事會董事蔡鎮宇代表董事會列席、校友會理事長郭調清也率校友會理、監事參加，麻豆區公所主任祕書呂文吉、麻豆農會總幹事孫慈敏、市議員陳秋宏、市議員尤榮智助理及鄰近高中職夥伴學校校長等多位佳賓也都撥冗與會。

戴文雄致詞時表示，他曾在出國時遇到知名影星的校友KID林柏昇，並問他在台首大4年收獲最多的是什麼？KID回答是「自信心」，有了「自信心」才能勇敢面對一切挑戰，而學校的校訓「勤、毅、宏、遠」，勤能補拙、毅能負重、宏能容大、遠能養志，就是希望同學們能勤奮學習，建立自信心及遠大的志向，同時勇於接受挑戰。

校友市議員吳通龍則表示，建議母校要建立自己的特色，用特色走出自己的一條路，他肯定母校在烘焙、餐旅等休閒產業已經建立了一定的特色，希望台首大未來不只是21年，而是永遠的走下去。

校友市議員蘇蔡秋金也表示，聽到戴文雄介紹校友的傑出表現後，對母校的努力相當肯定，她以做為台首大校友為榮，希望學弟妺們好好學習，畢業後有不錯的表現。

在來賓致詞後，由烘焙管理學系李又貞老師帶領學生製作完成的慶生蛋糕推出會場，與會的來賓在戴文雄帶領下，一同切蛋糕為台首大慶生，大會隨後由學生社團熱舞社及吉他社精彩表演下落幕。

(中時 )