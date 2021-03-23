天后王菲和謝霆鋒世紀大復合後，一舉一動都是大家關注焦點，期間分手傳聞不斷，更爆出王菲身邊已有鮮肉新歡陪伴，可近日謝霆鋒就被拍到一下飛機，直衝王菲香閨並過夜，直接以行動破除分手傳言。

謝霆鋒和王菲復合後十分低調，鮮少同框現身，近日謝霆鋒被大陸八卦媒體直擊戴著口罩、帽子，穿著黑帽T，打扮一如既往低調地現身北京，一落地就立刻趕到王菲住處並過夜，完全證明了分手傳聞是假。

謝霆鋒被直擊一下機直奔王菲家並過夜。（圖／翻攝自微博）

謝霆鋒前陣子上大陸「直播一姐」薇婭節目，突表示處女座的他有潔癖、強迫症，最不能忍受的就是出軌，引起外界猜測他所指的是張柏芝還是王菲，而王菲去年底開始就被爆和一名鮮肉Ryan走得近，2人近期幾乎是形影不離，Ryan還被起底是王菲的10年粉絲，導致鋒菲情變傳聞越演越烈，對於爆料越傳越開，王菲友人則跳出表示：「瞎說」。

另外，謝霆鋒在節目發言後，一位香港資深記者「香港朱皮」即在微博發文稱，很多人以為謝指的是張柏芝，但其實搞錯了，並直指「現在霆鋒與王菲已分手半年，霆鋒口中的出軌絕對無法接受，大家心知肚明指的是誰吧？」讓外界看傻眼，可是該記者先前曾因亂爆料被Angelababy工作室揚言提告，當時他秒認錯並請求Angelababy放他一馬，因此許多網友完全不信他的爆料。

(中時新聞網)