氣象局預報顯示，全台在今晚明(24)日上半天都有局部短暫雨機率。（氣象局提供）

氣象局預報顯示，全台在今晚明(24)日上半天都有局部短暫雨機率，不過因為是陣雨類型，對西半部水庫缺水的貢獻並不大；不過這次方面帶來的水氣影響範圍較廣，3000公尺以上高山在今晚到明天上半天一旦溫度條件滿足將有降雪機率。

預報員趙竑表示，今晚有鋒面通過，東北季風稍增強，各地都有局部短暫陣雨，尤其東部以北和東北部雨勢較為明顯，北部山雨及中部山區將有局部較大雨勢出現，不過因為是屬於陣雨類型，降雨時間沒有那麼持續，即使全台都有降雨機率，但對西半部水庫缺水情況的貢獻並不大。

明天上半天仍然有雨，下半天雨勢開始趨緩，天氣要變好要等到周四(25)白天，雖然東北季風周四稍增強影響，這波與上波相比較為乾冷，只有東半部有零星降雨。

氣溫部分，明天北部偏涼，高低溫約16到18度之間，周四因東北季風略增強使得溫度略微下降，低溫約15度，白天高溫約21度。

周五(26)到下周二(30)天氣轉為溫暖舒適，26日約17到24度，27日18到27，28日19到28，雖然溫暖天氣較為持續，但是春季天氣變化大，仍待觀察。

趙竑指出，至於降雪部分，今晚到明天3000公尺以上高山降雪是有可能，玉山觀測站在北峰測得3.4度，濕度100％，合歡山、雪山也有機會，因為這波水氣偏廣，溫度條件滿足就很有機會。

另外26日至30日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾特別注意。

(中時 )