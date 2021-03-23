新北分署拍賣的「家族式豪華陰宅」坐落在新北市林口區「頂福陵園」內之「愛區」墓園。（法務部行政執行署新北分署提供）

貪官涉貪連累祖先要搬家！前行政院林姓消保官涉貪取得約20坪墓園，大手筆花費400萬元修建成家族式豪華墓園，因無力償還遭追討的退休所得，墓園於清明節後將被行政執行署新北分署拍賣，1拍底價1800萬元。

據悉，林男於1976年至1991年間任職台北縣政府社會局科員、科長、專員，1996調升為行政院消保官，但卻被檢舉服務於社會局期間，向林口區「頂福陵園」負責人佯稱可以擺平農業局刁難，索討金錢、土地、墓位等財物。

新北分署拍賣的「家族式豪華陰宅」坐落在新北市林口區「頂福陵園」內之「愛區」墓園。（法務部行政執行署新北分署提供）

林男因而取得陵園內的「愛區」墓園、占地約20坪，編號「愛左區貳排伍號」，林男曾將祖先骨灰置於墓園內，但弊案發生後已將祖先骨灰遷移。

新北分署拍賣的「家族式豪華陰宅」坐落在新北市林口區「頂福陵園」內之「愛區」墓園。（法務部行政執行署新北分署提供）

新北分署拍賣的「家族式豪華陰宅」坐落在新北市林口區「頂福陵園」內之「愛區」墓園。（法務部行政執行署新北分署提供）

林男涉貪經高等法院更三審判決9年9月徒刑，考試院追討約1400萬元退休所得，但他無力支付，名下墓園被考試院移送至新北分署拍賣。

新北分署特地選擇於清明節後、4月6日下午3時拍賣，讓有興趣投標的民眾可以利用清明連假、掃墓空檔前往「賞屋」。另外也拍賣位於中和、永和、三重、土城及三峽等區的土地20餘筆，有興趣民眾可上新北分署官網查詢拍賣公告。

(中時 )