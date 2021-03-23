傳動系統元件大廠上銀科技2020年合併營收改寫歷史次高，EPS回升至6.05元，23日董事會除承認去年財報外，也決議每股配發現金股利2.0、股票股利0.3元，合計配發2.3元股息及股利，配發率38.02％。以23日收盤價403.5元計算，現金殖利率0.57％。

此外，上銀轉投資上銀光電及邁翠斯精密兩公司，去年均發生斥資，為彌補虧損，計畫今年辦理現金增資。上銀董事會決議對上銀光電現金增資2.5億元、對邁翠斯現金增資2.65億元。會中也通過日本上銀斥資40.34億日圓，折合新台幣10.76億元，在神戶科學園區建新廠，訂6月28日召開股東會。

上銀去年合併營收212.67億元，改寫歷史次高，營業利益17.32億元，認列匯兌利益1.87億元，稅前淨利23.03億元、本期淨利16.99億元、淨利歸屬母公司19.30億元，EPS從追溯調整後2019年5.85元增加至6.05元。23日董事會決議每股配發現金股利2元、股票股利0.3元，合計配發2.3元股票及現金股利，配發率38.02％，維持近年每年配股配息率37％～38％水準。

(工商 )