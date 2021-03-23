5G發展對於電信業的獲利可能還需要時間發酵！惠譽國際信用評等公司23日表示，台灣大哥大股份有限公司（台灣大哥大）的國內長期信用評等及高級無擔保評等，已自「AA(twn)」下調至「AA-(twn)」，確認短期國內信用評等為「F1+(twn)」，國內長期信用評等展望則為「穩定」

惠譽分析師團隊指出，此次評等下調因素，源自5G獲利前景仍不確定性，台灣大哥大稅前利潤率EBITDA的復元速度慢於惠譽的預期，財務槓桿率高於先前的估測。惠譽目前預計，2021-2022年間，該公司的FFO淨槓桿率將保持在2.6～2.8 倍，相較2020年的2.4倍，顯然走高。惠譽還預估，台灣大哥大同期產生的有限自由現金流，或將拖慢公司方去槓桿化的步伐。

惠譽預期，台灣大哥大客戶升轉至5G服務的用戶ARPU值，即每用戶平均貢獻增長20%～24%，以及行動服務補貼減少及營銷費用降低的推動，2022年的EBITDA將回升6%～7%。不過，此波增長趨勢恐將在2022年以後放緩，惠譽分析，原因是對價格更加敏感的新台幣499/599 4G吃到飽資費綁約專案者，會是較早升轉用戶為平價的5G資費方案。

(工商 )