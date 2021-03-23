金曲台語歌王荒山亮在樂壇出道邁入20週年，將於4月11號在台北國際會議中心舉辦「迎接好天」20週年演唱會，23日宣佈金曲歌后彭佳慧就是首位嘉賓名單，兩人認識是因為〈我喜歡你〉歌曲結緣，當時荒山亮無意間在錄音聽到這首Demo，靈感一來決定為這首歌配唱和音，意外成了彭佳慧的和音天使。

他們去年一起擔任第31屆金曲獎的評審逐漸有了私交，對於舞台上首度合作，彭佳慧興奮說：「非常欣賞老師，謝謝他的邀請在演唱會合唱，對於內容我們當然有共識囉！想知道我們唱什麼就請趕緊買票。」兩人為演出相當重視，事前開會討論、也用通訊軟體不停溝通，就是要給樂迷一個驚艷合作。面對粉絲也敲碗個唱，彭佳慧鬆口表示，「我每天都在準備當中，希望很快有新的演唱會跟大家見面，多多注意我的社群，在這之前要先聽荒山亮老師4月11日的演唱會」。

荒山亮在圈內擁有好人緣，除了搶先曝光的彭佳慧外，據了解還有多達5組的嘉賓保密中，再來是邀請到布袋戲天后風采輪合體尬歌，更搭配多達20位的合音老師助陣，這是此次限定的吸睛焦點，最後更祭出11位布袋戲經典角色的Cosplay裝扮人偶置身台上。

(中時 )