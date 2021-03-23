吳汶芳23日歡慶31歲生日，推出新創作單曲〈我沒錯〉，舉辦記者會。她的好友謝震廷先前痛批李友廷「噁心」隨後又大逆轉的和好，2人都是吳汶芳的好友，吳汶芳笑說：「還來不及關心就和好了，我也一頭霧水。」

吳汶芳也了解謝震廷罹患憂鬱症後的身心狀況，但最近沒有密切聯絡，她個性貼心，擔心會傷害對方，特地詢問身旁專業諮商師：「遇到這種狀況要怎麼去跟好朋友相處，我要怎麼調整，不要讓彼此有壓力。」

她去年約滿離開前東家「福茂唱片」後，自立門戶，雙方和平結束合約。她近來釋出新歌，從製作、拍攝MV等，目前已投入80萬元，苦笑：「哇，我今天之前都還不知道，想說之後再面對。」並自我鼓勵盼工作順利、努力賺錢。

她日常拮据度日，近期為創作新歌，每天睡在僅2坪的工作室，無奈表示已1個月都睡不好，「房間都是吉他、樂器，晚上挪出一個人的位置來睡覺。」她也沒請助理，樂器都自己扛，長期下來導致輕度脊椎側彎，醫生說明只要多運動、不扛重物能繼續維持現狀，她直言演出一定要帶著吉他、效果器等，都超過20公斤，自嘲：「還是乾脆改當唱跳歌手好了？」

吳汶芳已單身4年，2年前身邊有好友主動告白，她卻不來電，自認戀愛順其自然，母親很擔心她都沒交男友，還嗆：「妳是不是為人很差。」讓她哭笑不得，透露若未來遇到適合另一半，可以考慮領養小孩，開玩笑：「領養很大愛，也很環保。」

吳汶芳歡慶31歲生日，舉辦新歌記者會。（聲勢文創娛樂提供）

(中時 )