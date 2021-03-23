特斯拉M3轎車擦撞機車後翻覆，造成5人受傷，所幸送醫後均無大礙。（圖／民眾提供）

新北市板橋區今天下午2時40分許發生一起驚悚車禍，一名44歲張姓女子駕駛租了一輛要價160萬元起跳的特斯拉Model 3轎車，行經漢生西路跟文化路口時，疑似沒有減速闖紅燈，擦撞3輛機車，再撞上中央分隔島翻覆，道導致車內3人與2名騎士受傷送醫，所幸都無大礙，張女事後將這起事故歸咎於「自動駕駛」，她表示，行駛中想測試這項功能，沒想到剛開啟就出事。

從路口監視器發影畫面顯示，張女駕駛特斯拉行經漢生西路跟文化路口時亮起紅燈，多台機車緩緩停進機車停等區，但特斯拉卻沒有減速跡象，快速撞倒在前方等紅燈的機車，再往前撞上中央分隔島翻覆，畫面看來就像是「無人駕駛」狀態。

據警方調查，駕駛特斯拉是一名44歲張姓女子，車子是租來的，當時載2名友人出遊，途中聊到電動車功能時，張女就開啟「自動駕駛」想試試這項功能，沒想到剛開啟就出事。

特斯拉開到文化路與漢生西路口遇到紅燈，但車速並未降低，張女慌張想踩剎車，但已經來不及，撞上前方3台機車，造成張女、車內1男1女友人，以及2名騎士受傷。

據「ETtoday新聞雲」報導，特斯拉愛用者表示，該車的Autopilot（簡稱AP）自動駕駛功能，無法偵測紅綠燈，張女以為開AP自動駕駛到了紅綠燈會剎停，結果沒想到車還繼續跑，一時緊張要踩剎車，又踩成油門，才會撞上機車、再撞分隔島翻車。

(中時新聞網)