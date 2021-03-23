美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）周一（22日）稱，由於遲未獲得大陸監管機構的核准，欲以35億美元收購日本半導體設備廠國際電氣（Kokusai Electric）的計畫恐破局。

應材於2019年宣布收購私募股權業者KKR旗下的日本半導體設備廠國際電氣，不到3個月，收購價格從22億美元上漲至35億美元；而如今，因遲遲未獲大陸監管機構核准，該項計畫可能將以失敗收場。

據《日本經濟新聞》報導，應材表示，若該公司無法在3月26前終止費的付款期限內，及時獲得核准，應材將終止該項計畫，並向KKR支付1.54億美元的終止費。

國際電器原先隸屬於日立集團旗下，以製造用於薄膜沉積工藝的設備而聞名，該設備用於在矽晶圓上添加薄膜層，以形成電路。

應材收購國際電氣計畫至今先後獲得了愛爾蘭、以色列、台灣、日本和韓國的核准，僅剩大陸尚未核准；大陸核准此項計畫的截止日為3月19日。

中美貿易的科技戰局勢持續緊張，北京已開始限縮出口規則，主要針對部分美國大型科技公司。近期，由於特斯拉爆出鏡頭監控問題，大陸出於安全考量，禁止特斯拉的電動汽車駛入軍事基地，

該報導指出，據觀察人士說，中美兩方外交人員於阿拉斯加會談，中方要求美國撤回對華為的制裁，但華府仍不願撤回。

(中時新聞網)