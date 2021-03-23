行政院長蘇貞昌今日在立法院答詢時表示，「現在沒有要推出囤房稅」。財政部長蘇建榮則指出，有些縣市在2014年有調高房屋稅率，但相對也調降稅基，所以要增加房地產持有成本，必須同時考慮稅基、稅率，否則稅基被調降，稅率再高也沒用。

蘇揆也表示會針對房地產狀況一波波推出打炒房措施，「我們沒說囤房稅絕對不對、絕對不好」，而是要用房地合一稅，達到打炒房效果。至於租屋市場不透明，蘇建榮說，目前能做的就是透過專案逃漏稅查核，該專案查核自去年開始已實施三個月。租屋市場要透明化，會與內政部一起推動租屋市場實價登錄，若可以，就必須透過公證制度，讓資訊公開，將與內政部討論專案實施。

國民黨立委曾銘宗今日在立法院質詢時指出，中央銀行在3月18日推出去年12月8日以來的第二波選擇性信用管制，超乎外界預期。他質詢蘇貞昌，這樣的管制措施合不合理、支不支持？

蘇貞昌說，有關打炒房，政府最近提出來的幾個作法，都讓外界覺得政府很有決心打炒房，有關貸款成數等措施，也都是很有效、很有力的方法。被問及行政院支不支持推出囤房稅？蘇貞昌則說，「現在沒有要推出囤房稅」。

曾銘宗接著質詢央行總裁楊金龍，如果推出第二波選擇性信用管制無效，還會不會有第三波選擇性信用管制？楊金龍對此答覆，「會滾動式檢討」。曾銘宗追問，是否支持囤房稅？楊金龍則說，「相信財政部比中央銀行更了解」。

蘇建榮說，關於囤房稅產生的房租轉嫁，國際間很多研究都已證實，美國有很多實證研究，他24日在立院財委會專案報告會提到。至於稅基部分，有些縣市2014年有調高房屋稅率，但相對也調降稅基，所以稅率再高基本上也沒也用，要增加房地產持有成本，稅基和稅率一定要同時考量。

民眾黨立委蔡壁如則認為，台北市2014年實施囤房稅，有效減少囤房比重與空屋率。蘇建榮回答，台北市在2014年是同時將稅基調漲2.6倍、稅率調漲3.6倍，這是稅基、稅率同時調漲的結果，這是張金鶚教授的研究，要看房屋稅調漲，稅基、稅率都要調漲，不能完全歸因於稅率調漲。

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