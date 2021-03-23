新光三越今年第1季整體較去年成長2成，化妝品、家用家電、精品表現都很好，為延續高買氣，4月1日至21日舉辦「初夏購物節」，全台15家實體店、新光三越APP、電商平台beautySTAGE美麗台聯手，囊括120個化妝品牌、520櫃、超過百萬組特惠組5折起。

新光三越LANCOME超極光晶露搶購組，4月1日限定限量，極光水買1送10，價值5833元、特價3500元。（新光三越提供）

新光三越LANCOME超極光晶露搶購組，4月1日限定限量，極光水買1送10，價值5833元、特價3500元。（新光三越提供）

販促部協理孫紹堃分析，去年初疫情爆發，至今全民不出國，今年第1季化妝品較去年成長2成，又以精華液增4成、持久粉底液增3成最突出，預估初夏購物節整檔買氣可增2成，光是化妝品就占整體業績4成。另，第1季精品成長4成、家用家電增逾2成，後勢一樣看好，其中，大家電因台人回流、外國人在台就業增多，迄今業績增3至4成。

初夏購物節鎖定「夏天的周年慶」高規格，以「光澤美人」為主題，新光三越匯集26款全台獨家的精華液、粉底液，獨家首推LANCOME極光水買1送10、ESTEE LAUDER年輕金三角之一的無敵霜買1送6等；其他亮點還有貴賓卡友獨享的shu uemura明星55刷回饋組、全台獨家首賣的GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製脣萃－威尼斯限量版、ORIGINS與KAKAO FRIENDS的驚喜聯名靈芝水組、全台獨家首賣的ESTEE LAUDER與北歐插畫家ASAEKSTROM的櫻之粉微分子肌底原生露等；台北信義新天地A4 Dior全球最新概念店則搶先於明（24日）開幕。

新光三越ORIGINS KAKAO FRIENDS驚喜聯名靈芝水組，4月1日限定限量，每組2300元；消費滿6000元獨家送「萊恩暖心抱抱毯」。（新光三越提供）

4月1日至14日新光三越會員在全台分店、APP精選優惠皆獨享化妝品單筆滿3000送300，台新聯名卡卡友首5日加碼化妝品區刷2萬加贈200、新光聯名卡卡友首5日加碼化妝品區刷3萬加贈300、會員以skm pay搭指定銀行信用卡首8日再加碼全館刷8000送100。

新光三越ESTEE LAUDER 年輕肌密限定組，4月1日限定限量，價值4615元、特價2800元。（新光三越提供）

至於，beautySTAGE線上購物節即日起先開跑，全站最低4折起，化妝品滿3000元現省300、其他類別商品滿5000現省300；4月1日至21日天天有超級品牌日，每天10時有獨家限量特惠組上線；新會員檔期間註冊送100元折價券限領現用，疊加優惠最高回饋15%。

新光三越新品獨家首賣PHILIPS Sonicare LINE FRIENDS限量款智能護齦音波震動牙刷（兔兔款／熊大款），每支原價3490元、特價2990元。（新光三越提供）

(中時 )