陳勢安推出新歌〈兜轉〉，近來推出新歌MV，邀來金曲獎最佳MV導演黃中平操刀，陳勢安在MV中化身攝影師，他表示很榮幸可以和黃中平導演合作，「我自己很喜歡攝影，黃中平導演讓我在MV中成為一個攝影師，MV會有很多兜轉的畫面來呈現整首歌的愛情故事，就是當你真的很愛一個人，你的執念很深的時候，不停的兜轉，走不出來的心情。」

陳勢安在MV中，女主角為新銳演員紀念潔女主角，有許多親密互動，故事描述兩人原本是一對戀人，分手後，陳勢安在兩人曾經一起走過的公園、街道、咖啡廳、唱片行、洗衣店不斷兜轉，兩人過去的甜蜜場景重現眼前，而陷在過去的心情，兜兜轉轉停不下來也走不出去。而MV拍攝最後安排在水族館取景，看到各式魚兒悠遊，讓他想到自己熱愛的潛水，「因為很喜歡小丑魚，之前常常會去潛水，到海底去看看這些可愛的魚，今天在現場就看到很多了。」

當天加上導演因劇情需要大量的畫面轉換，陳勢安在一天之內跑了七個拍攝地點，幾乎「兜轉」大台北地區一圈，詳細地點請關注MV，他忙一整天沒喊累，反而很開心說：「這次真的是我拍過最多場景的MV，今天比較像是來觀光的，用我心愛的相機，走走拍拍，我很喜歡這樣的感覺，平時有空檔的時候，我也會自己走在街上，拿著相機，看到什麼就先拍起來。」

陳勢安推出新歌，與女主角親密互動。（索尼音樂提供）

(中時 )