日本千葉縣知事選舉本月21日完成投開票，在野黨力挺的無黨籍熊谷俊人狂掃約7成的逾140萬張票，反觀自民黨推薦人選慘敗逾百萬票，讓自民黨內對眾議院大選瀰漫不安情緒。

曾任千葉市長、無黨籍的熊谷俊人獲得逾140萬票，得票率70.5%，高票當選新任千葉縣知事；得票居次的是自民黨推薦的無黨籍關政幸，只拿下逾38萬張選票，得票率19.2%；得票數排名第3的是共產黨推薦的無黨籍金光理惠，拿到逾12萬票，得票率6.1%。另外5名候選人得票都在1萬票到2萬票出頭之間。

日本朝日新聞報導，熊谷俊人展現驚人吸票功力，拿下縣政史上最高的逾140萬張票；自由民主黨推薦人選得票數比熊谷少了約102萬張票，可謂灰頭土臉，讓自民黨千葉縣支部連合會（類似地方黨部，簡稱縣連）會長渡邊博道，為此表達辭意。

●熊谷得票高到難以理解

渡邊說，「真的很難理解（熊谷得票超過140萬張），也無法說明」。

縣連全力輔選自民黨中央推薦的關政幸，雖然選戰中曾有看法認為關政幸可能在兩倍得票差距下敗北，沒想到最後竟然是近4倍；關政幸在千葉縣內每一個市町村的得票數全部輸給熊谷。

檢討敗選原因，縣連去年秋天時勸說前體育廳長官鈴木大地參選失敗，導致後來太晚決定由關政幸投入選舉，「知名度嚴重不足，時間太少了」。

渡邊昨天說，當然要負起責任，沒有辦法留下來，今天上午已向黨中央表明辭意，也將向自民黨幹事長二階俊博報告千葉縣知事選舉結果。

縣連幹事長河上茂也表明辭意，一場慘敗可能造成縣連兩位高層落馬。

另外，自民黨內唯一一位力挺熊谷的參議員石井準一，在千葉縣政壇的影響力似乎因此有所增長。

時事通信社報導，自民黨在千葉縣知事選舉中慘敗，對黨內帶來廣泛衝擊。有看法認為這次慘敗跟首相菅義偉政府防疫對策反應遲緩，及總務省官員接受業者招待等爭議有關。

●地方選戰接連苦戰 黨內憂慮愈來愈強

對自民黨接連在地方選戰中苦戰，自民黨內對秋天前即將登場的眾議院大選的憂慮，也愈來愈強。

菅義偉昨天在黨中央跟二階俊博、自民黨選舉對策委員長山口泰明會談，似乎是基於千葉縣知事選舉結果，就眾議院大選選情等交換意見。

二階在黨務一級主管會議後的記者會上談到知事選舉時說，「國政選舉（中央層級選舉）是國政選舉，並沒有受到什麼打擊」。

熊谷獲得在野黨立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨等力挺，拿下逾140萬票當選；自民黨推薦的人選僅拿下逾38萬張票。

細看兩人得票就可以知道自民黨面臨的困境。自民黨自詡在千葉縣南部及東部實力堅強，結果在全縣54個市町村得票都輸給熊谷；自民黨一月在山形縣知事選舉大敗，而在北九州市議員選舉中，現職22人也有6人落選。

自民黨檢討敗選原因，有黨內幹部列舉跟遲遲未能確定推薦人選以致無法團結，及跟熊谷本人的知名度高等因素有關。縣連幹部說，選民只關心防疫對策，選情對擁有行政經驗的熊谷來說有利。

自民黨參議院幹部說，這次選戰結果的衝擊，「已讓提早解散（眾議院）看法消散」。

一名曾任閣僚（部長）的人士說，除了招待爭議等問題對政府帶來影響，接下來要看參議院長野選區補選、參議院廣島選區選舉，及東京都議員選舉等結果如何，也許會有人認為如果在菅義偉繼續帶領下，沒辦法迎戰眾議院大選。

(中央社)