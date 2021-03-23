香港「黃金配角」吳耀漢出道近50年，演過《靈幻先生》、《半斤八兩》、《殭屍》、《五福星》系列等多部經典作品，笑匠經典形象深植人心，其44歲兒子吳嘉龍也繼承他衣缽，入行當演員，未料52歲的女兒竟然在今(23日)因為涉毒被捕。

香港海關早前查獲一個自外國寄港的包裹，發現裡面藏有大麻，並在今(23日)隨著包裹上的地址西貢南圍一處透天厝搜查，赫然發現屋內不只有13桶大麻，還有大麻種植場，現場更逮捕一涉案女子。港媒稍早證實，該女子就是港星吳耀漢的52歲女兒。

吳耀漢女兒驚傳涉毒被捕，妻子Susan被捕捉到焦急到場了解女兒狀況被阻擋的無助身影。(翻攝東網)

據港媒報導指出，吳耀漢女兒平日獨居不與父母同住，因此被捕當下，屋內並未發現吳耀漢的身影，而他的妻子Susan則是被拍到頂著一頭白髮，表情擔憂地現身屋外，試圖察看女兒狀況，遭到海關人員阻擋。對於女兒涉毒被捕，吳耀漢至今未有回應。

吳耀漢在電影《追男仔》與林青霞、邱淑貞等當紅女星飆演技。(本報系資料照)

81歲知名港星吳耀漢曾有過兩段婚姻，他21歲時與一位英國女子結婚，但僅不到半年就離婚，並於1965年再娶英國女友Susan，兩人結褵至今超過55年，感情恩愛育有4子女。

吳耀漢2018年來台拍戲接受《中時》專訪，自爆除了心臟裝有5支支架、右耳戴了助聽器還有老花，腎功能也只剩百分之20。不過他熱愛也享受演員工作，沒打算退休，覺得多活1天都是賺到，豁達說：「我現在的心態就是好好利用剩下來的時間，我不知道有多久，但我會一直演到掛。」

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(中時新聞網)