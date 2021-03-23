明華園當家丑角陳勝在於《海賊之王—鄭芝龍傳奇》中演繹一位別有企圖心的二當家。(鄧博仁攝)

日本漫畫《航海王》講述主角想成為海賊王的冒險故事，而在17世紀的台灣，其實也曾出現過更加驍勇善戰的海賊霸主鄭芝龍。明華園戲劇總團以新作《海賊之王—鄭芝龍傳奇》，將軍艦搬上舞台外，添加高空特技演員自四面八方飛至台上，讓觀眾席上空如有一艘艘承載海賊的無形大船，身歷其境大航海時代。無敵小生孫翠鳳也將挑戰演繹鄭芝龍的傳奇一生。

《海賊之王—鄭芝龍傳奇》由故事工廠藝術總監黃致凱擔綱編導，並與編劇王瓊玲攜手打造劇本。黃致凱表示，鄭芝龍在歷史上是爭議人物，降明、歸順清朝的決定，以漢人史觀來看是對國家不忠，但端其一生非常有趣，不僅是最早移民台灣開墾的漢人，還是第一位在大航海時代打敗西方殖民國家的東方人。

黃致凱表示，大眾熟知的是鄭成功登台灣趕走荷蘭人，但鄭芝龍其實早在先前就在金門料羅灣打敗荷蘭艦隊，維持東亞海域200多年間的和平，直至鴉片戰爭，當地海域才又有戰事，「因為鄭芝龍實在太兇了！」雖海賊身分同為讓鄭芝龍深陷歷史爭議的原因之一，但究其歷史，明朝曾實施長年海禁，老百姓無法出海，肚子也吃不飽，官逼民反，鄭芝龍才成為一名海賊。

製作人陳昭賢表示，劇中亮點除孫翠鳳、陳勝在、鄭雅升等大卡司外，還將在舞台模擬呈現海上戰爭，把超大軍艦開到台上，演員以高空特技懸吊，從觀眾頭頂飛到舞台，讓觀眾席延伸為舞台一部分，絕對讓觀眾大飽眼福。黃致凱透露，鄭芝龍打敗荷蘭人一役，是以類似「神風特攻隊」戰法，用火燒船、海底鑿船等方式，將荷蘭人的船撞沉，舞台也將努力呈現這場戰役。

孫翠鳳表示，即便身處台灣，若沒有製作這齣戲，也不會知道鄭芝龍對台灣的貢獻，戲中也可窺見偉人背後的感情路，「海賊之王聽起來很陽剛，但男人也絕對有他溫柔一面，鄭芝龍一生有很多女人跟他關係密切，但最後在一起的，卻不是真正那麼愛的人，這也是真實人生會發生的。」

《海賊之王—鄭芝龍傳奇》為202021台灣戲曲藝術節旗艦製作大戲。團長陳勝福表示，台灣傳統藝術節是傳統藝術每年的大事，《海賊之王—鄭芝龍傳奇》這齣戲不是從台灣島嶼的角度看台灣，而是從廣大海洋看台灣，雖然鄭芝龍在歷史上具有爭議，但是第一個讓世界看到台灣的人，演出絕對讓人拭目以待。

《海賊之王—鄭芝龍傳奇》將於4月9日至4月11日於台灣戲曲中心大表演廳登場。

(中時 )