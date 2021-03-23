台中百貨購物節廝殺戰目前開打中，豐原太平洋百貨今（23）日宣布，購物節於4/1起正式加入戰場！除將祭出滿千送百優惠、卡友專屬禮、14大銀行刷卡回饋外，今年迎接太平洋百貨30週年慶，首5日（4/1-4/5）當日全館累計消費滿3,500送350及雙卡高額回饋，持APP/吉利卡+國泰世華信用卡於全館刷6萬送1,800，30週年加碼再送200，最高回饋可達15.5％。

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，今年購物節主打的化妝品，除針對百貨30週年特別推出的化妝品、十一大天王天后同台歡慶、專業櫃長推薦外，還有卡友滿千送百活動。包括1F化妝品區4/1-4/11當日累計滿5,000送500；首5日4/1-4/5單筆滿1.5萬加碼送300；4/1-4/21持國泰世華信用卡刷1萬加送100。

林幽蘭進一步表示，今年超吸睛的卡友禮，首5日（4/1-4/5）當日消費滿3,000就送馬卡龍刀具三件組；4/17-4/18卡友專屬優惠，現金50元可購買150元價值的美食樂購券；4/6-4/21單筆消費滿2,000送吉利卡點數200點。

另外，豐原太平洋購物節搭配30週年特別加碼吸引卡友回娘家，4/1-5/10持APP/吉利卡當日於全館消費不限金額，即可抽萬元大獎，獎項包括iPhone12-256G、黃金福氣牛、大金閃電流空氣清淨機等。

此外，「三月瘋媽祖」！台中大遠百與中華民國六房媽會聯手打造「國家重要民俗雲林六房媽過爐特展」，即日起至4/14，擁有百年歷史的雲林六房媽過爐宗教信仰文化慶典，移駕到台中大遠百11樓江戶區展出，內容包含過去年代使用的六房媽正駕白鐵轎、鳳冠、中軍班將爺服、隨爐金、帥旗、涼傘等百年文物，還可拍照打卡「擔燈」；另有Q版六房媽與文武千順四大將及過去慶典活動的照片展示於藝廊區，週末假日還有專業導覽員解說六房媽歷史故事、及舉辦國民習俗媽祖闖關賽、國民香隨檀香香包DIY等體驗活動。

台中大遠百「美麗購物節」目前正在進行中，即日起至4/14，推出化妝品/內睡衣累計滿3,000送300、單筆滿1萬加送200；百貨服飾單筆3,000送200、保健器材單筆5,000送500、大家電單筆滿萬送千；4/5前1F國際精品（珠寶/手錶/配件指定專櫃）/2F、8F指定專櫃單櫃滿萬送500，1F國際精品服飾指定專櫃單櫃滿萬送千。

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