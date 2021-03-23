台帛旅行泡泡首發，泰安產險23日表示，自即日起提供參加旅行泡泡(安全旅行圈計畫)之民眾專屬旅行泡泡綜合保險，台帛泡泡旅遊五天四夜行程保費為2,534元。

全球新冠肺炎疫情延燒至今，台灣、帛琉政府在3月17日正式宣布啟動「臺灣-帛琉安全旅行圈推動施行計畫」，這是亞太地區首次對外施行的旅遊泡泡。目前預計首發團將於4月1日成行，初期航班規劃固定為每週四、日兩班出團，每班入境旅客人數上限110人，每週上限220人，部分旅行業者表示目前已超過400位民眾搶先預約團位。至於台帛旅遊泡泡的旅行綜合險，各產險都有意推出，泰安產險則率先公布自即日起推出專屬旅行泡泡綜合保險。

泰安產險旅行泡泡綜合保險提供旅遊期間的意外身故保障、意外醫療保障、海外突發疾病醫療、海外緊急救援費用以及旅行不便險之相關保障，讓民眾出遊更無後顧之憂。

泰安產險表示，此專案具有四大特點：

1、因旅程中發生意外身故及失能或產生的醫療費用都在保障範圍之內。

2、旅程中因180天內未就醫之突發疾病所產生的醫療、門診或急診費用，都可以提供完整的保障。

3、包含400萬的緊急救援費用，避免旅客自行負擔因採檢陽性需包機返國，或發生重大傷病需搭乘專機返國的高額救援費用。

4、可自由加購旅遊不便保險，讓整趟旅遊更安心放心。以旅平險保額500萬元為例，搭配傷害醫療保額50萬元、海外突發疾病保額100萬元、海外緊急救援費用保險保額400萬元，台帛泡泡旅遊五天四夜行程保費為2,534元。

泰安產險說，除了旅行泡泡專屬保障外，另提供旅行不便險讓民眾做選擇。無論是旅費因為地震、颱風等天然災害或旅遊地宣布為疫區而取消而無法取回的訂金，或行李延遲產生的日常必需用品購置費用等，旅行不便保險都可以提供在約定的保額之內客戶所需的補償，民眾可自行加購加強旅程中因意外造成的諸多不便。

(工商 )