【F5E擦撞】台東南田海邊發現機體殘骸 離失事地點約20公里 20:062021/03/23 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戰機失事地點往北的台東縣達仁鄉南田海邊，發現疑似戰機殘骸。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東志航基地兩架戰機擦撞失事，在失事周邊海域陸續發現機體殘骸，今天下午有民眾在更北方的台東縣達仁鄉南田村海邊也發現疑似10餘塊戰機殘骸碎片，已由軍方人員帶回志航基地。 從失事地點到南田的海岸線約有20公里長，洋流多為向北流，過去也曾發生屏東的潛水客體力不支，北漂向台東的情形。 散佈在南田海域的機體殘骸有數10片，有金屬外殼及木材材質的機體，是屬於哪一架戰機或者兩者都有，尚待軍方確認。 F-5E撞機失事 長機下令調整編隊時機成事故關鍵 F-5E戰鬥機旭海失事 目擊者：聽到聲音沒看到人 (中時 ) #F-5E #殘骸 #失事 #南田 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戰機失事曹西平曝軍人家庭心酸 怒斥：說會檢討憾事還是發生 15:312021/03/23 娛樂 降落傘疑未全開 瞬間墜地 不見飛官 04:102021/03/23 焦點要聞 俄羅斯Tu-22「逆火」轟炸機彈射椅事故 3名機組員喪生 21:432021/03/23 軍事 台科大攜手關山工商 前進台東關山傳承竹屋工藝 17:172021/03/23 寶島 快訊／2架F5E戰機擦撞墜海 尋獲中尉羅尚樺 失去生命跡象 15:482021/03/22 政治 胡思聰》台東需要垃圾國家隊幫幫忙 20:372021/03/23 海納百川 羅尚樺不治 妻淚別我陪你飛 04:102021/03/23 焦點要聞 2架F5戰機失事原因？飛行員憶擦撞瞬間：有碎片 18:382021/03/22 政治 F-5E撞機失事憶「土耳其9軍人亡」 吳鳳：謝謝這些偉大的人 09:232021/03/23 娛樂 空軍2架F5E空中擦撞墜海 失事時段天氣資料曝光 16:302021/03/22 政治 兩架F-5E疑擦撞墜海 1殉職1失蹤！中尉羅尚樺送醫不治 上尉潘穎諄仍在搜救 04:102021/03/23 焦點要聞 政治熱門新聞 政黨支持度最新民調出爐 網一看直呼：台灣完了 - 政治 陳時中酸好奇心無助防疫 沈富雄狠嗆一句曝他麻煩大了 - 政治 獨家》江啟臣頒中評委聘書6人少了趙少康 趙參選黨魁流局 - 政治 台北市長最新民調 蔣萬安單挑綠4大咖 結果他贏了 - 政治 F5E擦撞墜海吳怡農喊共軍害的 宅神50字狠嗆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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