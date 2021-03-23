台東志航基地兩架戰機擦撞失事，在失事周邊海域陸續發現機體殘骸，今天下午有民眾在更北方的台東縣達仁鄉南田村海邊也發現疑似10餘塊戰機殘骸碎片，已由軍方人員帶回志航基地。

從失事地點到南田的海岸線約有20公里長，洋流多為向北流，過去也曾發生屏東的潛水客體力不支，北漂向台東的情形。

散佈在南田海域的機體殘骸有數10片，有金屬外殼及木材材質的機體，是屬於哪一架戰機或者兩者都有，尚待軍方確認。

(中時 )