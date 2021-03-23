金憓秀藉林祉鎬菜單養生、美容，擁有「0皺紋」超強美貌。（海鵬提供）

電影《盡孝的滋味》描述韓國「養生名廚」林祉鎬的孝親故事。驚人的是，林祉鎬因為對自己的生母及養母的早逝引以為憾，後來以天然養生食材奉養義母金順圭，竟讓她不藥不醫、健康活到95歲。上周在台舉行試片，收到觀眾極大回響，不僅全場觀眾看得淚流滿面，更有人讚賞是「近期看到最感人的電影」。

林祉鎬雖非醫生，卻擁有豐富的草藥知識，加上師承日式、中式及韓式料理，常藉食物天然藥性美味入菜，大獲韓國影視名人及上班族的喜愛。影后金憓秀就極度推崇他的養生料理，「能讓我感受到食材本身的香氣」，並藉其菜單養生、美容甚至讓她「0皺紋」，享譽國際知名作家李外秀，更直接表示「他救過我的命」，原來李外秀之前健康欠佳，而林祉鎬深具療效的料理，竟挽救了他的性命，林祉鎬謙虛說，這些能救人性命的料理，其實都是老祖宗傳下來的寶貴資產，「只是透過我的手採集，進而成為料理」。不僅風靡韓國影視界，就連「香港四大才子」前嘉禾製片、美食家蔡瀾，更慕名赴首爾品嘗他的料理。

該片劇情描述12歲就浪跡天涯尋母的「養生名廚」林祉鎬，一生做菜給別人吃，卻對沒能奉養自己生母及養母一直耿耿於懷。某天，他在智異山採集食材時，遇見一名老奶奶金順圭，老奶奶為他煮湯祛寒、令他心生感激，從此奉為義母、兩人感情不輸親母子。他於是藉當地養生食材，開始為老奶奶做菜，還將滿山野草當作寶，舉凡當地人棄而不食的寶蓋草（能活血祛風）、玫苔草（能治腸炎）、泥胡菜（能清熱解毒）、山蒜（能治咳氣喘）、刺楸莖（預防骨質疏鬆）、木梨（能助消食止瀉）、里芋（能強骨造血）等「野草」全都入菜，當場讓老奶奶目瞪口呆，大嘆「活到這把年紀都不知道這些可以吃」。更誇張的是，還讓她不藥不醫，長壽健康活到95歲。該片4月1日在台上映。

(中時 )