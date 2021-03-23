奇幻古裝劇《朝鮮驅魔師》由甘宇成、張東潤、朴成勳演出，為守護朝鮮百姓挺身殺爆活屍，首2集為呈現氣勢磅礴的「活屍大戰」，內容較血腥暴力，被列為19禁等級。昨晚開播，一開頭就祭出百人活屍亂鬥刺激大場面，甘宇成飾演的太宗李芳遠率領軍隊和西方驅魔師，斬除活屍滿滿的咸州城，當場血流成河，斷頭、割頸、啃咬撕裂軀體、手指掐頭爆血等樣樣都來，甘宇成更是滿臉、全身都沾滿鮮血，開出8.9％亮眼收視率，空降同時段收視冠軍，後勢看漲。

該劇由《六龍飛天》、《綠豆花》導演申景秀與《哲仁王后》編劇朴繼玉聯手打造，製作費更高達320億韓元（約台幣8億），時代背景設定為朝鮮太宗時期，故事講述利用人類的慾望附身的「惡靈」在朝鮮流傳，太宗李芳遠（甘宇成飾）和王世子李祹（張東潤飾）、嫡長子李禔（朴成勳飾）將懷著各異的心思殺出血路。近來韓國活屍題材作品屢見不鮮，導演申景秀透露《朝鮮驅魔師》的特別之處，劇中把可怕生命體稱作為「生屍」，和一般所知的喪屍或吸血鬼很像，但又不太一樣，是人類被「惡靈」支配的狀態，有思想、會說話，故事也融入西方驅魔元素，加上編劇朴繼玉擅長翻玩歷史的故事能力，相信和其他活屍劇有不同的看點。

《朝鮮驅魔師》張東潤。（friDay影音提供）

《朝鮮驅魔師》朴成勳。（friDay影音提供）

張東潤之前在古裝劇《綠豆傳》中男扮女裝，「比女人還美」的古典美女扮相令觀眾驚豔，他這次在《朝鮮驅魔師》中力甩陰柔形象，飾演聰明又具英雄霸氣的「忠寧大君」王世子李祹，但他透白細嫩的皮膚仍成為話題焦點，被劇迷讚「果然很適合當王子」。張東潤受訪時也透露他保養皮膚的秘訣，是遵循「五無」法則，就是不碰酒精、菸草、麵粉、碳酸和咖啡因，用嚴格的飲食控制維持好肌膚，他笑說：「實施『五無』的話，皮膚真的只會變好！」該劇每週一、二在friDay影音上線。

(中時 )