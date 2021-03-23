元大金去年獲利以241.07億元創下歷來新高水準，股利發放亦不手軟，對此元大金23日召開董事會決議今年配發每股1.2元股利，且全以現金股利形式配發，倘若以元大金23日的每股21.9元收盤價計算，現金殖利率水準高達5.5％，可望在今年全體15家上市金控中居冠，同時也將成為對「存股族」投資人最大的號召。

金融圈人士指出，倘若以元大金的基本面、近幾年來獲利穩定入列金控前五大、旗下證券、投信、期貨等子公司均位居資本市場龍頭等條件來看，目前的股價可說被低估，再加上已經接近6％的殖利率，這些條件除了吸引「存股族」之外，也將再吸引以訴求穩定配息為主的海外退休基金等大型機構法人加碼。

金管會要求全體金控業者今年在決定股利配發水準之前，必須要先讓金管會審核重要財務指標，才能放行，以免金控業者為了發放現金股利而「打腫臉充胖子」，舉債過大來發現金股利，為了發放現金股利而導致負債比偏高，因此據了解從農曆年後，就開始陸續有金控業者前往報告，而目前已獲董事會通過股利發放水準的金控，其股利發放數字亦已事先獲金管會同意，目前已公告股利配發水準包括元大金、合庫金、玉山金、新光金、日盛金等金控，其總股利及現金股利水準，均已獲金管會核可之後再由董事會通過並對外公告，其中亦以元大金所發放的現金股利最高。

根據銀行局公布的統計數據，一月份全體金控業者的雙重槓桿比、負債淨值比、負債資產比等三大財務指標平均值，分別為111.37％、14.07％、12.16％，而元大金上述三個指標均約當於市場平均值水準，因此亦獲主管機關放行今年股利全以現金股利來發放。

(工商 )