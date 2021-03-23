黑松(1234)23日董事會通過去年合併財報，2020年合併營收92.05億元，年增0.65％；歸屬於母公司稅後淨利8.9億元，年增5.16％；每股稅後盈餘2.22元，也高於前一年的2.11元，獲利、EPS都創下四年新高！

此外，黑松董事會並決議，擬配發1.8元現金股利，也創四年新高紀錄，配發率超過八成；以23日收盤價33元為計，現金殖利率為5.45％。

針對去年成長動能，黑松表示，主要是去年推出較多飲料新品，帶動去年整體飲料事業營收成長約4％，加上飲料成本在相對低點，因此推升獲利增長；至於酒品代理事業方面，去年全年業績略減0.5％，其中，占比較大的金門高粱受疫情影響呈衰退，但梅酒、葡萄酒、清酒類則成長。

展望今年營運，黑松再度拿下全球知名品牌「立頓」常溫飲料的代工代銷合約，時間從2021～2025年，共為期五年，可望成為黑松代理事業新的成長動能。此外，黑松去年也啟動保健事業新布局，希望成為飲料、酒品事業以外的第三塊事業版圖。

黑松表示，旗下黑松生技H+去年迄今已陸續推出五款保健產品，包括「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」、「黑松御樟芝複方膠囊（升級版）」、「黑松葉黃素濃縮精」、「果寡糖順暢粉」，還有最新的「黑松人蔘精」，近期更邀請「戲劇男神」溫昇豪擔任黑松生技H+首位年度代言人，可望提高品牌曝光及認知度。

(工商 )