空軍台東志航基地7聯隊2架F-5E戰鬥機22日進行炸射航線訓練結束，進行編隊返航途中，發生空中擦撞墜海重大意外，造成一名飛官殉職，一名失蹤，引起各界高度關注。對此，台北市議員王世堅表示，目前台灣的空軍面臨人員不足、戰機設備老舊，以及共機擾台等問題，他還認為，針對剩下的F-5E戰機進行全面檢修，是十分必要且急迫的。

王世堅今(23日)在政論節目《平論無雙》中表示，我們國家的空軍遇到3個大問題，「第一是飛行人員人數不足，第二是主力戰機設備老舊，第三是共機擾台」，而現在國防部有很積極一步一步在改善。

王世堅指出，彈射椅若是因為戰機遭到外力撞擊而自行彈射，飛行員可能會重傷，甚至沒辦法獲救，「現在國防部編列這6億，我想他們會加速，今年年底應該會汰換完成」。

王世堅坦言，之所以先前在國防部有拖延，是因為本來政府打算汰除F-5E，但即便F-5E汰除，這些新型的彈射座椅還是可以裝到其他戰鬥機上使用，他認為為應該積極去進行設備的更新，尤其是針對剩下的40架F-5E，進行整體的檢查、維修，甚至是重新檢視並更新裝備，這些事情都非常重要，且是具有急迫性的。

此外，針對戰機彈射座椅更換問題，空軍參謀長黃志偉中將日前在記者會上表示，同型戰機新型彈射座椅預估最快今年年底能到貨，初估換裝預算為6億元。

(中時新聞網)