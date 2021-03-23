擁有中職樂天桃猿、統一獅及味全龍3隊轉播的ELEVEN體育家族，今天突發聲明，表示今年未能繼續和LINE TODAY、麥卡貝及Twitch合作；對於麥卡貝聲明提到維護權益及求償事宜，ELEVEN體育家族低調表示，合約並未完成，對合作夥伴深感抱歉。

ELEVEN體育家族先在社群媒體上發聲明，「感謝大家對於ELEVEN體育家族所轉播之中華職棒樂天桃猿、統一獅及味全龍三隊的支持。

今年ELEVEN總部著力於自營新媒體的發展及策略，在經過審慎評估後，很遺憾我們今年未能繼續和LINE TODAY、麥卡貝及Twitch合作。

十分感激LINE TODAY 、麥卡貝及TWITCH三家平台，在策略未定的情況下，先行支援平台播出並提供球迷們方便的收視管道。

ELEVEN體育家族未來繼續透過有線電視73/74台、MOD第211及214台提供電視收視服務，ELEVEN體育家族官網及APP同樣維持不變。

其他可收看之管道包括中華電信HAMI平台，請大家繼續支持中華職棒以及ELEVEN體育家族帶來的轉播服務，同時再次呼籲大家切勿以身試法透過非法管道收看轉播。」

而麥卡貝也發出聲明回應，「本公司與Eleven Sports就2021中華職棒樂天桃猿、統一獅及味全龍之賽事轉播，經協商並達成合意，自民國（下同）110年3月14日起，由本公司依雙方協議內容進行相關賽事轉播。

詎料，Eleven Sports於110年3月23日片面通知將停止提供中華職棒相關賽事轉播訊號，此舉將使本公司麥卡貝網路電視無從提供中華職棒樂天桃猿、統一獅及味全龍賽事轉播，嚴重影響收視觀眾權益。

為維護麥卡貝網路電視收視觀眾權益，本公司要求Eleven Sports確實履約，儘速提供轉播訊號，並敬告Eleven Sports重視社會公益性，勿挾持轉播訊號優勢，片面壟斷賽事轉播，影響群眾利益。

如Eleven Sports仍未正視收視觀眾及本公司權益，本公司將循法律途徑維護權益及求償。」

(中時 )