櫃買中心23日表示，中茂股票(5205)自3月24日起預收款券並每45分鐘撮合一次；笙泉股票(3122)、佶優股票(5452)、普誠股票(6129)、九暘股票(8040)自3月24日起預收款券並每20分鐘撮合一次；英瑞-KY轉換公司債(15921)自3月24日起預收款券並每10分鐘撮合一次；宇環股票(3276)自3月24日起預收款券並每5分鐘撮合一次。

中茂股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月24日起10個營業日(到4月8日止)，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每45分鐘撮合一次)，另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

笙泉、佶優、普誠、九暘等4檔股票，最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月24日起10個營業日(到4月8日止)，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

英瑞-KY轉換債因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月24日起10個營業日(到4月8日止)，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每10分鐘撮合一次)，另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

宇環股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月24日起10個營業日(到4月8日止)，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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