為期4天的「2021智慧城市展」今（23）日於台北南港展覽館2館1樓開展。呼應大會年度主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級（AIoT Invigorates Smart City）」，遠傳電信以「遠傳大人物 引領數位轉型 賦能5G新視界」為主題參展，現場展出20多項創新應用讓企業及民眾體驗。高雄市長陳其邁於展覽首日親赴遠傳展區，由遠傳總經理井琪親自接待、導覽，交流高雄智慧城市發展的願景。

遠傳表示，台灣正式邁入5G新時代，為各行各業及公部門帶來革命性的突破發展。遠傳持續推動5G生態圈，結合大人物（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端及資通訊整合實力，深耕智慧製造、醫療、交通、零售等場域，推動產業升級並加速實現智慧城市的願景。同時，遠傳自去年5G AIoT國際大聯盟成立以來，積極參與打造『科技亞灣 智慧高雄』，遠傳也期望能將更多成功經驗帶至全台各地，公私協力共創智慧城市新典範，打造台灣成為亞洲智慧創新基地。

其中一項智慧城市的成功經驗，是遠傳與台北市政府都發局合作、於南港機廠社會住宅打造的「AIoT人工智慧物聯網平台」整合監控、安防、環控、家庭自動化等數據，並導入機器深度學習演算法，達到優化服務與節能減碳，獲「2021智慧城市創新應用獎」並於今日由總統蔡英文頒獎。此外，今日獲獎的還包含台北市政府「創新智慧運輸：台北信義路自駕巴士啟程」、台北自來水事業處「台北供水區智慧水表推動策略」等創新應用服務，遠傳均有共同參與，擔任智慧城市創新的推手。

遠傳此次展出兩項利用AI科技輔助城市治理的解決方案，「AI智慧交管」利用AI影像辨識整合物聯網裝置，改善如站前違停、違規變換車道、汽機車違規行駛人行道等交通亂象，提升道路與民眾安全，並已為台南市有效改善火車站前計程車排班造成的車輛回堵情形；「AI噪音偵測」整合噪音計、風速計、攝影機等裝置，經標檢局與環保署驗證，將可透過AI影像辨識結合噪音量測技術，協助縣市政府改善高噪音車輛擾寧問題，提升市民居住環境品質。

遠傳此次展出還包括可即時監測車流與人流，協助改善道路壅塞以及觀光人潮擁擠狀況的「智慧交通」和「智慧觀光」應用，以及包括門禁、工安等「智慧製造」解決方案；而「智慧零售」應用更包括多點營運管理與冷鏈物流管理等，多項先進的智慧城市與企業應用都將具體呈現。

(中時 )