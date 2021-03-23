韓國演技派男神南宮珉在韓劇《愛的救援》（又譯《金牌救援》）中化身外冷內熱的球隊團長，與飾演韓國職業棒球隊中唯一的女性營運組長的玉女紅星朴恩斌睽違7年再度合作，2人實際年齡雖相差15歲，但仍默契十足，完美詮釋如何帶領團隊在職場上突破重圍，而戲外的2人更都是「學霸」。

南宮珉高中時成績排名全校百名內，還進入資優輔導班，頭腦聰明的他大學時考上韓國中央大學機械工程系，不過在大二時，忽然對演藝工作產生極大興趣，跑去參加廣告明星甄選，不過因為沒表演經驗，只能從跑龍套的小角色開始，到處奔波磨練演技，一步一腳印一路從臨演到配角、第三、第二男主角的「稱職綠葉」到現在穩坐男一寶座，演藝之路過程程雖然艱辛，但穩紮穩打終究獲得各界青睞與肯定。

童星出身的朴恩斌，5歲就出道擔任童裝廣告的模特兒，6歲就在經典韓劇《白夜3.98》中尬一角，出道至今20多年，拍了近50部作品，演過不少女主角的兒時角色。演藝工作幾乎從未間斷的她，高三準備要考大學的那年，當時還陸續接演了歷史劇《善德女王》與《千秋太后》，結果隔年2月就考進入韓國前5大名校—西江大學，主修心理系，輔修新聞放送。近幾年她都接演第一女主，從柔弱的純情女生到近來頗有個性的女強人都詮釋得相當完美成功，讓人見識到她精湛演技實力，可預期將來演藝成就將無可限量。

南宮珉與朴恩斌其實早在2013年就曾在古裝劇《龜巖許浚》搭檔演出過，當時都是配角，這次再度合作並不陌生，也發生不少趣事。28歲的朴恩斌從5歲就參與演藝活動，出道迄今擁有23年演藝經驗，算是今年43歲出道19年南宮珉的「前輩」，不過朴恩斌還是以「歐巴」親切地叫比她年紀大的南宮珉，相處極為融洽，殺青後還相約以後一定要再一起拍戲。該劇24日起，每週一至週五晚上8點在衛視中文台播出。

(中時 )