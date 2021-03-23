人妻將她和老公的對話發出，讓一票老司機笑翻。(圖取自爆廢公社二館)

夫妻之間相處久了，若能不定時為生活添增情趣，感情肯定能升溫不少。不過一名人妻抱怨，日前她向老公撒嬌「我想要買可樂」，無奈老公卻聽不懂背後意思，狠狠拒絕，讓她哭笑不得，直說「為什麼不懂我」，而貼文發出後讓大批老司機笑翻，還有人神回「跟老公說要冰塊可樂跳跳糖，讓他冰火五重天他就懂了」。

這名人妻在臉書社團爆廢公社二館上發文表示，她透過通訊軟體向老公撒嬌，先是甜喊了一聲老公後，馬上切入正題說「我想買可樂」，沒想到老公完全沒意會過來，老婆是在向自己求歡，便無情拒絕「不行，你昨天才喝」。

這回答讓她好氣又好又，連問了2個為什麼，「為什麼不讓我買可樂，為什麼不懂我」。原來，這名人妻並不是真的要買可樂來喝，而是透過諧音「Make love」來向老公求歡，希望渡過一個「性」福的夜晚，無奈老公完全聽不懂，沒有接住這顆好球。

貼文發出後不少老司機笑翻，「這種直男你要直接扒光他啦」、「跟他說你不買給我那我自己去外面買了哦....」、「老闆不賣妳，只好換一家買了」、「只有耕死的牛，沒有耕壞的田」、「所以妳這幾天喝了幾罐可樂」。此外，還有老司機提供其他代號給原PO，「跟老公講要修理電器就知道了」、「跟老公說要冰塊可樂跳跳糖，讓他冰火五重天他就懂了」。

(中時新聞網)