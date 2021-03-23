台南市左鎮區圖書館為配合市政府推動城市外交，辦理「Friendship Box友誼交享閱」計畫，首場與斯洛伐克經濟文化辦事處合作，以主題特展方式，規畫展出相關圖書，並邀故事媽媽說斯洛伐克繪本，首場活動23日登場，光榮國小幼兒園20多位小朋友一起開心聽故事玩摺紙。

斯洛伐克經濟文化處代表博塔文及夫人2019年至左鎮旅遊，參觀圖書館，發現偏鄉地方竟然有一座小而美圖書館，因此與市府新聞國際關係處合作下，到左鎮為小朋友說斯洛伐克童話故事，自此與左鎮結緣。

博塔文及夫人梁晨為兒童繪本翻譯家，近年積極翻譯台灣繪本於斯洛伐克出版，同時將斯洛伐克繪本翻譯成繁體中文於台灣出版，積極促進兩國文化交流。

台灣與斯洛伐克近年在兒童文學領域交流成果豐碩，短短兩年即有8本斯語童書在台出版、9本台灣童書在斯洛伐克出版，而這17本書的譯者都是博塔文的夫人梁晨，她也曾帶領台灣的兒童文學作家造訪斯洛伐克。

左鎮圖書館此次規畫了斯洛伐克童書展，及斯國地方文化地理風情的文宣展示，希望用圖書開拓小鎮民眾學童視野，23、24日還邀請橘子老師來為小朋友們介紹斯洛伐克繪本《米米和莎莎》、《艾瑪和粉紅鯨魚》。

斯洛伐克主題展活動將持續到3月底，相關活動免費參加，歡迎有興趣的民眾踴躍前往。

(中時 )