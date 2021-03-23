空軍2架F-5E戰機昨天傳出空中擦撞意外，目前尋獲羅尚樺中尉，但經搶救後殉職，海空軍則全力搜救潘穎諄上尉中。但飛行員彈射脫困後為何仍罹難？去年10月底同為F-5E墜海，飛官朱冠甍不幸殉職，國民黨立委陳以信、林郁方在11月就疾呼，恐是彈射椅有問題，空軍後來也坦言有此疑慮存在。有媒體人對此表示，空軍明知彈射椅未汰換卻仍復飛，質疑是「空軍殺人」。

F-5戰機為何擦撞墜海？前空軍中將爆可能原因。(圖/本報資料照)

空軍參謀長黃志偉中將昨(23日)表示，初步調查疑似是因為編隊飛行交換位過程中入雲，導致視線不佳進而擦撞。

媒體人23日在臉書粉專「逆風的烏鴉」貼文表示，戰機失事案，真正該關注的應該是「彈射椅」問題，去年10月F-5E摔機，飛官朱冠甍的死因是「顱骨骨折」，當時很多專家就分析很可能是彈射椅出了問題。如今已經找到的飛官同樣是「顱骨骨折」，看來很可能又是同樣是彈射椅的問題。

「逆風的烏鴉」指出，去年11月1日陳以信曾對此提出疑問，當時空軍的回答是「即使跳傘，也不能保證飛官以最佳情況落海」，換句話說，是對「彈射椅有問題」的說法持保留態度的。而在半個月以後，林郁方再度提出彈射椅問題，空軍的態度就變成了「評估汰換彈射椅」，可見得空軍已經發現彈射椅確實可能有問題。

但在「彈射椅可能有問題」的情況下，10月底因為失事暫時停飛的的F-5E/F，一個月後就復飛了。空軍今天回應，國防部已經核准「彈射椅更換計畫」，預計今年底、明年初就換裝。但最關鍵的來了，前述時間序證明空軍確實因為去年的事故，發現了F5系列彈射椅更換的必要。但還沒更換就復飛了，這是意外嗎？

「逆風的烏鴉」認為，如果空軍去年就調查發現朱冠甍的死因，是因為彈射椅出問題，如今又是因為彈射椅出問題而使飛官殉職，那就是可以說空軍決定讓還沒全面換裝彈射椅的F-5E/F復飛的決定是完全錯誤的。他質疑，軍機擦撞是意外，但彈射椅有問題還沒全面汰換就復飛，是空軍殺人。

(中時新聞網)