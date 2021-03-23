韓國綠葉男星鄭石勇27歲就以舞台劇出道，30歲左右開始演出戲劇與電影，出演過的作品不勝枚舉，但因為很早就開始禿頭，加上年輕時就老起來放，明明年紀不大卻老演出爸爸或是公司幹部的角色。在電影《那年夏天》中，同年的李秉憲演大學生，他就演大了20歲左右的里長伯，還曾被說長得像《櫻桃小丸子》中的「阿呆」。

而從影多年的鄭石勇有許多廣為觀眾所知的作品，他在《我們相遇的奇蹟》中飾演金明敏的下屬，本來想陷害他卻改報以忠誠。在電影《屍速列車》中飾演駕駛員，在《阿斯達年代記》中飾演金智媛的父親，在《金科長》中又是仇視南宮民的本部長。近年和林元熙一起參與節目《我家的熊孩子》備受好評，還一起拍攝電玩廣告，2人甚至獲得SBS演藝大賞的「最佳情侶獎」。

在韓劇《沒有第二次》中，鄭石勇飾演被誣陷偷竊的烘焙師傅，失業也失去所有財產的他，原本想與老婆告別世界一走了之，入住旅館後，卻被老闆娘尹汝貞所救，一席話罵醒他，讓他重拾人生希望。鄭石勇在許多戲裡都是已婚角色，但其實現實中的他卻還是未婚，他說很想談戀愛，但卻沒遇到心儀對象，也不想為了談戀愛而放低標準，他的理想型就是「漂亮的女生」，但大學以前他都沒交過女友，15年前倒是被一個像妹妹的女生生倒追，吵著說要跟他結婚。該劇週一至週五晚間8至10點緯來戲劇台播出。

(中時 )