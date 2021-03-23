飼料及肉品大廠卜蜂(1215)23日董事會通過去年合併財報，2020年合併營收221.9億元，年增4.8％；歸屬於母公司稅後淨利16.57億元，年增13.19％；每股稅後盈餘也首度超過6元、達6.18元，明顯高於前一年的5.46元，營收、獲利、EPS全數刷新歷史新高紀錄，表現亮眼！

儘管卜蜂董事會尚未決定盈餘分配，不過，在獲利創高的基礎上，法人估，今年卜蜂配息將不少於去年的4元，可望再創股利新高紀錄。

針對卜蜂去年成長動能，法人分析，主要受惠疫情「宅經濟」推升調理食品爆發成長，加上全年度雞、豬價格維持不錯水準，以及去年下半年大宗物資行情上揚，帶動飼料價格等。

展望今年，卜蜂董座鄭武樾日前表示，今年營運變數大，包括原物料大漲、貨櫃短缺、運價上漲等，都使得成本墊高，但今年卜蜂還有多項投資計畫，估計資本支出將不少於十幾億元，將努力在危機中維持穩健成長。

卜蜂今年投資計畫包括蛋雞場、洗選蛋廠、禽肉屠宰場、食品加工廠等，還有日前斥資13億元興建的雲林AI人工智慧自動化飼料廠，也預計在今年5月稼動，皆可望再挹注成長動能。

(工商 )