達麗(6177)23日召開董事會，通過2020年合併財報，EPS下降至0.5元，較2019年的EPS 3.59元衰退。董事會並訂於6月17日，召開股東會。
達麗去年完工入帳案不多，全年營收約21.03億元，營業毛利5.79億元，營業利益1.67億元，稅前淨利1.66億元，本期淨利1.49億元，歸屬於母公司業主淨利為1.58億元，基本每股稅後盈餘為0.50元。
(工商 )
達麗(6177)23日召開董事會，通過2020年合併財報，EPS下降至0.5元，較2019年的EPS 3.59元衰退。董事會並訂於6月17日，召開股東會。
達麗去年完工入帳案不多，全年營收約21.03億元，營業毛利5.79億元，營業利益1.67億元，稅前淨利1.66億元，本期淨利1.49億元，歸屬於母公司業主淨利為1.58億元，基本每股稅後盈餘為0.50元。
(工商 )
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