彰化銀行於23日下午3時30分於總行臺北大樓舉辦彰化銀行新任總經理周朝崇布達典禮，並由彰化銀行董事長凌忠嫄主持。

凌忠嫄表示，彰銀董事會於3月15日委任周朝崇為總經理，23日獲金融監督管理委員會核准任職資格。周朝崇從金融基層出身，業務才具厚實，歷任第一銀行金邊分行經理、第一銀行發言人及第一銀行風控管理中心副總經理等職務，熟悉國際金融市場，銀行實務經驗及風險管控方面資歷豐富。將借重周朝崇之金融長才，追求核心業務成長，重視資產品質，全行上下目標一致，凝聚員工向心力，提升營運綜效為客戶帶來價值成長，重現彰銀實力。

周朝崇表示，很榮幸加入彰銀，衝刺業務將堅守「法令遵循」、「風險控管」及「內控內稽」三道底線，同時提出四大推展方向，首先要積極提升獲利，擴增核心業務基盤，提供多樣化金融服務以推進成長動能；其次為拓展海外布局，除積極清理不良資產降低逾放，並掌握商機趨勢深耕海外市場；第三為強化數位金融及財富管理業務，以拓展銀行服務場域及打造財富管理為獲利「第二翅膀」；第四則為實踐永續治理，除落實企業永續目標外，將持續培育人才，發揮群體力量，期能與全體同仁共同努力，攜手再創彰銀高峰。

(工商 )