于美人23日接到政治大學宗教研究所放榜結果，她以第一名獲得錄取，經過半年辛苦備考，與應屆畢業生、比丘尼一起競爭，2月5日先是筆試考了國文、宗教英文與宗教概論，3月12日接著口試，終於拿下佳績成為政大研究生，她開心表示：「真的很緊張，我還跟秘書說，考不上明年繼續。」

于美人過去曾是補教名師，重回校園當學生緣於兩個觸動，「疫情讓我去年停了下來，本來要開的節目因疫情暫停，要做的項目大家態度也轉為觀望，整個世界腳步都放慢了，當時覺得這是難得機會，可以再讀一個研究所」。而她在主持人身分之外，還擔任台灣媽祖聯誼會秘書長、中華道教聯合總會副總會長，參與後發現自己有所不足，所以訂下目標。

于美人坦言報考政大宗教研究所，是受到好友羅霈穎離世的觸動。（粘耿豪攝）

于美人表示：「疫情是很大的變動，包含我自己在前半年也以為它很快會過去，但我們沒有想到，其實是舊時代已經過去了，新世代你想把握什麼？」她意會到疫情造成生活步調變緩的一年，會是拉開差距的關鍵時期，「這一年當然可以追劇、無所事事的度過，但也可選擇學習，充實自己的生活」，因此她上半年完成著作《花心漢字字獨遊戲本》1、2，下半年積極備考。

而另一個重當學生的觸動，則是好友羅霈穎（羅姊）的離去，于美人去年為摯友一手操持後事，談起對方忍不住眼眶含淚，「終究會想找一個什麼，這個議題給了機會，我覺得應該去進修，很多人問我人生的路該怎麼走，其實人生就是死路一條，誰最後不是死？這是最公平的事情，但你要留下什麼？她突然離開，也讓我知道珍惜當下的重要」，至於是否與羅姊還有遺憾，她笑說：「我一直想在她有生之年，交一個男朋友給她看一下，但已經沒有機會了。」

(中時 )