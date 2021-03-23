電動車市場需求越來越高，不僅僅特斯拉，還包括傳統車廠也參與市場上的競逐，而在近日，小鵬汽車CEO何小鵬在節目上表示，該公司正在研發將飛行與汽車媒合的產品，預計2021年底就可以坐上飛行汽車。

綜合陸媒報導，何小鵬表示，這種飛行汽車和普通汽車的大小相仿，能在車位上垂直起降，將看到未來幾年，大陸的低空領域都開放給民眾使用。

何小鵬稱，已在飛行汽車領域探索7年，安全載人飛行測試上萬次，可見其安全等性能，正在進行高頻率的測試，預計將於今年年底推出飛行汽車，可供試乘試駕；他還透露，「在未來4年內，大家會看到小鵬會有幾款超乎想像的新玩意出」。

實際上，早在2019年時，首款超低空飛行汽車旅航者T1就曾在北京國際車展首度亮相。

何小鵬曾說，「這絕不是一個概念」，現在正在研發第二代超低空飛行汽車，座位或增至2個，我們將在不久後，販售正在設計的第三代產品。

值得一提的是，俄羅斯一間無人機廠商Hoversurf研發一款「飛行出租車」，用於載客及貨物兩用，於今年1月測試，經1次充電能在150公尺的高度飛行30分鐘，載客和運送貨物可達300公斤，並以每小時200公里的速度飛行長達100公里。

(中時新聞網)