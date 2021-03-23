拉抬年後國內旅遊商機，台北君悅3月31日中午12點前限時線上推出信義區最狂線上住宿優惠，包括「景觀客房平日住宿券」下殺5折，免費升兩等至101景觀房型，贈客房迷你吧一次及台北101觀景台門票2張；全台獨賣「一泊二食平日住宿券」，含雙人自助早餐及茶苑最新東方味午茶，週五、六入住每間加價600元。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，有鑑於國內各大旅遊景點遊客人次屢創新高，台北市也有許多鮮為人知的秘境待民眾探索，繼路跑之後，自行車也成為新興時尚運動，此次與Gogoro Eeyo電動自行車攜手推出台北深度遊的住房專案，讓旅行不再只是美食或購物血拚，還能看見繁榮都會不同的樣貌。

迎接四月即將到來的兒童清明連假，台北君悅將於4月2日與寶貝夢工廠共同舉辦「小職人兒童派對」，包括小小經理人、小小模特兒及小小牙醫三場精彩活動，4月1日或2日預訂酒店官網任一住房專案，每房贈送迷你吧一次、12歲以下兒童不佔床入住不加價，孩童還能免費享用凱菲屋豐盛自助早餐(每房至多兩位)，加價1,000元即能任選一堂主題課程，歡慶兒童假期。

同一時間，看準國人對健身運動重視之趨勢，台北君悅酒店首度攜手Gogoro Eeyo電動自行車，自即日起至4月19日推出「單車逸遊」住房專案，由專業單車教練暨導遊引領房客騎乘價值13.9萬電動自行車，探索基隆河沿岸古蹟，造訪林安泰古厝、台鐵舊隧道等景點，雙人入住享凱菲屋自助早餐、延遲退房至下午四點禮遇，深度遊台北，兩天一夜，三天兩夜，暢玩台北，體驗低碳知性之旅。

迎接即將到來的四月及五月連假，台北君悅鎖定家庭客層，舉辦小小職人兒童派對，搶攻節慶商機，針對時尚旅人的輕旅行，則祭出平日升等住101景觀房型，再送2張台北101觀景門票，5折起之超值線上購券優惠；館內餐飲則力拼各餐廳美食活動推陳出新，凱菲屋及彩日本料理兩間超人氣自助餐每月輪番推出小資、生日、銀髮優惠方案，有效增加平日來客數，茶苑近日亦推出新型態「東方味午茶」吸引饕家嚐鮮，外帶節慶贈禮也將成為餐飲主力行銷重點，目標帶動全館第一季營收，較去年同期挹注2成以上增幅。

茶苑自3月中旬起，每週三至週日下午2點半至五點推出「悅點‧悅饗」東方味午茶，餐期獻上水晶鮮蝦餃、魚子蒸燒賣、翠綠蔬菜乳酪球等12款精緻中式點心(每位任選3款)，資深港籍師父端上功夫煲湯、饕家餐期期間可無限享用中式開胃涼菜、風味粥品、烏魚子金蒜炒飯、宮保紅湯魚片等熱炒佳餚，還有蜂蜜龜苓膏、珍珠南瓜露等五款精緻美點，豐盛超值。

信義區食尚之最-Ziga Zaga義大利餐廳，繼首波義猶味盡美饌推出後，深獲饕客好評不斷，即日起廚藝團隊費思網羅經典義式餐點概念，打造「義猶味盡 2.0」，以米蘭式風味結合台灣本地新鮮食材，完美呈現中西料理巧思，首推「米蘭式炸戰斧本地豬排」、「白蘭地番茄龍蝦義大利麵」、「精燉牛三寶番紅花燉飯」、「淡味蕃茄蟹肉燉飯」等吸睛美味海陸佳餚，三月底前官網線上預訂即享餐費9折，輕鬆體驗義大利餐桌文化，道道皆讓饕客意猶未盡的義式美饌。

台北君悅Baguette禮品烘培坊3月20日起推出繽紛野餐禮籃，包含西式特製鮪魚美乃滋、酪梨醬、雞蛋沙拉、酥炸豬里脊及黃瓜三明治，壽司卷、魚子醬及經典雞尾酒鮮蝦、綜合冷肉盤、貝殼義大利麵沙拉、蘋果派等14款華麗精緻美點，執行總主廚陳萬欽表示，此款野餐籃商品費時數月設計規劃，融合法式的浪漫食藝文化以及美義料理的繽紛，欲在美好的春季起始，帶給消費者健康的力量、走出戶外，享受獨具風格的用餐體驗。

(中時 )