桃園市議員黃敬平接獲民眾投訴，稱2年前停在婦幼停車格遭檢舉，遲至今日才收到罰單，想要幫自己伸冤都已沒證據，痛批行政怠惰，諷刺是「穿越時空的裁罰」，交通局坦言2年前都採人工建檔，僅單一同仁無法消化逾千件檢舉案，目前已委外資訊化處理，也會積極清理積案，民眾有異議都能提出反映。

黃敬平接獲民眾投訴，稱近期收到交通局的行政通知書，竟是2019年時違規佔用特定身份停車格，距離他違規已經是2年前，市府按照行政程序法的規定給予陳述意見的機會，但就算他要陳述、要舉證，已沒有辦法拿出當時的證據，斥交通局停管科行政怠惰，現在才在處理2年前的案件。

黃敬平說，雖然行政罰法第27條第1項規定，行政罰裁處權要3年才消滅，目前還沒有逾越裁處權時效，但民眾怎麼會記得他2年前發生什麼事情，點名在場的副市長高安邦：「你記得2個月前的事情嗎？恐怕連2個禮拜前都無法鉅細靡遺說出來！」諷刺停管科案子太多太忙了。

交通局指出，桃園首創占用專用車格QR code舉報系統，2019年上線初期即大幅接獲民眾檢舉達1551件，其中1008件採人工建檔，歷經向監理機關申請車籍資料及當事人陳述後已結案，其餘543件於去年中逐步完成資訊化批次轉檔，導致近期才通知違規車主。

交通局指出，通知單並非罰單，而且尚未超過行政執行3年的期限，民眾有異議都可以馬上提出反映，自2020年起違規占用車格的新案，交通局已與公路監理系統完成介接，於受理後30日內可即時通知車主陳述釐清。

(中時 )