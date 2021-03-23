中國成功發射雲海一號02星

美國空軍第18太空控制中隊（18SPCS）23日在官方推特發佈消息稱，中國衛星「雲海1號02星」(#44547, 2019-063A)於18日被發現在軌道上解體，衛星解體後已追蹤到21塊碎片，解體原因不明。該衛星於2019年9月25日發射，是大陸中國航太科技集團所有的科學探測與實驗衛星。

美國空軍第18太空控制中隊在其官方推特@18SPCS發文稱，該中隊確認由大陸發的「雲海1號02星」已經解體，具體時間在2021年3月18日7時41分，解體衛星已生成21個碎片。該衛星在北美太空防禦司令部目錄中的編號為44547，國際編號為2019-063A。

#18SPCS has confirmed the breakup of YUNHAI 1-02 (#44547, 2019-063A), which occurred on March 18, 2021, at 0741 UTC. Tracking 21 associated pieces – analysis is ongoing. #spaceflightsafety #spacedebris @spacetrackorg — 18 SPCS (@18SPCS) March 22, 2021

中國航太科技集團於2019年9月25日在酒泉衛星發射中心用長征2號丁運載火箭將「雲海一號02星」送入軌道。（圖／中新網）

俄羅斯《衛星通訊社》指出，根據中國航太科技集團早前消息，2019年9月25日8時54分，大陸在酒泉衛星發射中心用長征2號丁運載火箭，成功將「雲海一號02星」送入預定軌道。它是由中國航太科技集團8院研製，主要用於大氣海洋環境要素探測、空間環境探測、防災減災和科學實驗等領域。

報導說，該衛星從2019年9月25日發射並運作至今，時長不足2年，應該不是自行報廢，網路傳被擊毀也同樣不太可能，因為如果遭擊毀不會只產生21個碎片。比較可能的原因是遭遇太空中的碎片撞擊。大陸網上傳言衛星可能是遭惡意攻擊，確實原因目前仍在調查中。

值得注意的是，美空軍第18太空控制中隊於3月10日亦曾披露，美國國家海洋和大氣管理局的一顆報廢衛星NOAA-17在太空爆炸，產生16個碎片，該衛星是由美國家海洋和大氣總署的環境衛星服務局運作的軌道氣象衛星。

網友對此事評論說，「可能是用雷射武器，所以沒那麼多碎片」，「美國星戰計劃復活了」、「中國毀了一顆，美國也爆了一顆，看來是外星人幹的沒錯」。

(中時新聞網)