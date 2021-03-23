鄉林(5531)23日召開董事會，通過去年合併財報，受惠去年新成屋順銷、新案完工交屋，使得獲利也攀升，每股稅後淨利達0.17元，賺贏2019年的0.07元。

鄉林今天公布2020年合併財報，全年營收達59.15億元，營業毛利16.60億元，營業利益4.05億元，稅前淨利1.50億元，本期淨利為1.07億元，歸屬於母公司業主淨利為1.66億元，基本每股稅後盈餘為0.17元。

卜蜂去年獲利攀峰 首度每股賺超過6元
業外挹注 達新去年大賺31.97元

(工商 )

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