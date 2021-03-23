花65萬元娶外配22天就落跑！ 一名男網友在臉書社團發文表示，因為好幾天沒看到一名男同事，便傳訊息關心，沒想到對方卻回訊「我太太落跑了」，還拜託他分享尋人啟示，幫找落跑新娘，讓他好尶尬。

原PO表示，他的同事花了一筆錢娶外籍新娘，包含仲介費50萬（含聘金9萬＋宴客費用15萬＋金飾3萬及仲介費用），與雜支費用15萬（含生活費、交通費、疫苗檢測費），全部共計65萬元，同事還怨歎透露，外配竟然要求「發生一次性關係要12萬」，讓原PO不知如何安慰是好。

原PO的同事請他幫忙找落跑新娘。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

原PO在臉書「爆怨公社」社團發文指出，他的男同事突然傳了一段網址給他，並附上「請各位善心人士幫我轉發至Facebook，謝謝」，網址是李男在自己的臉書頁面上PO出的尋人啟事。

內容寫道：「太太是外籍配偶，2021年2月26日入台，入境後在商旅隔離到3月13日，接回家中自主健康管理7天，3月20日凌晨2：49分無故離家」，希望廣大的網友能幫忙找太太，並附上李男也與外配妻子多張出外遊玩的合照，但照片可以看到，只要原PO的同事摟著外配的肩，太太就會皺眉頭。

網友外籍新娘的表情紛紛歪樓「她是不是被強迫來跟他結婚的」、「這女的照片看起來很憤怒」、「雖然很可憐，但有點爆笑」、「感覺女的好像與他有深仇大恨，落跑不意外」。

(中時新聞網)