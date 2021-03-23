美中會談火爆落幕，在過程中雙方罕見在公開環節激烈交鋒，火藥味十足，引起各界熱議。對此，名經紀人夏春湧直言，全世界沒有一個國家敢對美國大小聲，這是中國大陸當著全世界的面嗆聲美國，這種令人通體舒暢的感覺，就叫做「大快人心」他更指出，此次會談讓全世界華人吐出憋了上百年的怨氣。

夏春湧22日在臉書上發文表示，「什麼叫做大快人心？中美會談給了最好的註解」，全世界沒有一個國家敢對美國大小聲，而這一次中國大陸直接嗆的美國體無完膚，且還是當著全世界的面前，「那種通體舒暢的感覺，那種前所未有的體驗，就叫做大快人心」。

夏春湧指出，面對一個世界流氓，大義凜然義正詞嚴，楊潔篪和王毅讓全世界的華人吐出憋了上百年的悶氣，「經過這一次的會談，美國人的信心被打垮了；美國人的囂張被壓制了；美國人不再是打不敗的；世界不再是美國人說了算的，世界秩序將要重新建立」

夏春湧認為，「中國人不吃這一套」這句話，對美國人來說，是「虐心」，但對中國人來說，卻是「舒心」，看到美國當慣了老大，突然被別人打了一巴掌，而且響得全世界都聽到了，但如此奇恥大辱卻不能不吞，「這就叫大快人心」。

夏春湧還說，很早以前就有人斷言，21世紀是中國人的天下，果不其然預言成真，「東起西落」已是大勢所趨，西方世界的沒落只是快慢而已，中國路的崛起卻是只快不慢，當有一天中國站在世界的頂端，而美國臣服於腳下的那一刻，「這就叫大快人心！」

什麼叫做“ 大快人心 ”？ 中美會談給了最好的註解！ 全世界沒有一個國家敢對美國大小聲 而這一次中國直接“ 嗆 ”的美國體無完膚 而且是當著全世界的面前 那種通體舒暢的感覺 那種前所未有的體驗 就叫做“ 大快人心... 由夏春湧發佈於 2021年3月21日 星期日

(中時新聞網)