近期全球股市波動加劇，但整體氣氛仍偏樂觀，景氣復甦步調也在持續，跌深且具有景氣循環特性的疫情受害族群再次領軍上漲，包括零售型與旅館型在內的傳統收租型REITs表現依然亮麗，且從累計跌幅來看，仍有一到兩成以上的上檔空間。市場投資風格偏好景氣循環股，價值導向的全球REITs中，以折價較大的產業類別受惠最多，反彈空間仍大。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，整體而言，全球REITs業績在疫情蔓延之下仍算穩定，因此不乏評價相對偏低且成長性與價值兼具的標的，可逢低中長線布局。

黃俊晏表示，選股焦點著重資產品質優良但遭遇錯殺的跌深股，並視旗下物業收租狀況以及產業前景調整比重。建議以優質大型REITs為核心，搭配資產負債表強健但尚未收復失土的個股，創造超額報酬。

區域與國家配置上，可採多元分散布局，看好美國、日本、澳洲、加拿大、英國、歐洲等區域；產業配置上看好與景氣連動性高且價格偏低的零售及旅館，以及業績穩健且前景明確的工業及特殊型REITs。

(工商 )