勞動部潮州就業中心舉辦婦女就業促進課程，講師製作不凋花插示範。（潮州就業中心提供／潘建志屏東傳真）

勞動部潮州就業中心舉辦婦女就業促進課程，邀請花店負責人與求職婦女認識花藝產業，並了解小資創業的相關規畫。課程也到食品工廠參觀，認識食品製造業現況、未來發展及所需職能，工廠同時提供職缺，讓學員當場投遞履歷。

這次參加的有獨力負擔家計、二度就業、新住民、待業等婦女，講師永興鮮花負責人陳淑華介紹疫情後花藝市場現況，他說，網路花藝教學、銷售正流行，喜歡的年輕人愈來愈多，客群很廣，因此能熟悉客製化產品、盆栽組合，就能有更穩定的銷售管道。

他也分享經驗，初期學花藝可按自己程度、需求找老師；不凋花適合網路銷售，也沒有時間存放壓力，初學者可從此著手；初期創業除了專業、熱情外，還有許多需注意的細節；開店地點除了要確定周邊市場是否飽和，也要與其他店家有不同風格，才能在市場中突圍。

中心也帶學員到東港福味公司，了解麻花卷的製作過程，品管部幹部李紫禕說明點心食品產業現況、產品營銷模式、外銷產地等，並在每個工作區域介紹，透過實際操作加深學員印象。福味也現場徵求製作區、熱區的作業人員等職缺，有興趣學員當場就繳交履歷資料，等待消息。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，認識花藝產業、小資創業規畫，及到工廠實際參觀作業狀況，讓有意願投入職場的婦女了解產業、做好求職準備，有助於順利投入產業，同時能媒合公司及求職者，創造雙贏。

(中時 )