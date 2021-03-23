各大金控想發放「誘人」的現金股利，銀行局局長莊琇媛23日提出三大檢視條件，一是與以往股利配發率相比，此次比率是否偏高？二是銀行及壽險子公司上繳股利時，是否已將壓力測試結果納入考慮，已有足夠的資本適足率及金融韌性，三是不樂見金控剛發完高額現金股利，又馬上要辦現增。

保險局亦表示，原本申請要發放現金股利的保誠人壽，目前又表示要再「完整評估」，因此到3月23日為止，沒有接獲任何一家壽險公司申請核發現金股利。

莊琇媛強調，有主動去了解各金控、銀行今年的股利政策，但沒有事先審查或禁止發放現金股利，各銀行要先提列完30％的法定盈餘公積後，且將去年已訂定的壓力測試結果納入計算，確定有足夠的資本適足率，可因應未來金融環境的變化，莊琇媛說：「不要發給股東現金股利，又要現增，要跟股東拿錢，哪個比較容易？」

即不樂見部分銀行明明資本適足率不夠強勁，還要上繳大量現金給金控母公司，去發放高額現金股利，之後再由金控母公司現金增資、募集資本，再來增資銀行。

金管會在去年12月24日時即已明確表示，國銀在規劃2021年盈餘分派時，要依法提列30％的法定盈餘公積，且要應考量疫情高度不確定性及其對整體經濟發展、獲利能力、資產品質及資本適足性的影響，加上這次壓力情境測試結果，在維持資本充實、財務結構健全及可妥適運用資本以支應經濟發展下，審慎衡酌盈餘分派方式。

同時，金管會也將視個別銀行壓力測試的結果，在必要時要求該銀行採行強化損失吸收能力的監理措施，也就是會要求增資、降低風險性資產等，所以莊琇媛要各銀行想清楚，不要先發出現金，後面還要跟股東拿錢。

(工商 )