網友近日透過外送平台下訂10顆水餃，沒想到外送員竟只送來一顆水餃，還要價36元的。(摘自PTT)

美食外送便利人們的生活，同時也改變許多人的用餐模式。一位網友近日透過外送平台下訂10顆水餃，沒想到外送員竟只送來一顆水餃，還要價36元。真相讓網友紛紛笑翻，「這就是財富自由的味道！」

原PO在PTT笨版上表示，最近在找尋家裡附近好吃的水餃，並透過外送直接將餐點送至家裡，本來想說點10顆來吃，沒想到餐點送達後，竟只收到一顆水餃，還要價36元。

原PO打開外送平台APP一看，才頓時恍然大悟表示，「一個眼殘，沒發現這家是算顆的。」原來是自己點餐時沒有發現，店家賣的水餃是以「顆」來計價，原PO無奈直呼，「等了好久，終於吃到了這一顆水餃。」

真相水落石出後，網友紛紛笑瘋表示，「哇一顆36元，財富自由真好」、「恐金欸（鑲金的）水餃，一粒36塊」、「店家應該想說又一個眼殘笑死」、「韭菜水餃36，你當韭菜」、「這就是財富自由的味道」、「超鬧，外送員取餐時一定也很傻眼」。不過網友推測，應該是水餃一顆6元，外送費30元。

(中時新聞網)