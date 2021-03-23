美、歐、加、英同步就新疆人權問題制裁中國，令中歐關係出現急劇惡化的風險。值得注意的是，就在中國宣布反制裁歐洲後，歐洲議會取消了一個有關中歐全面投資協定的審議會，讓這份協定能否落實蒙上陰影。

綜合外媒報導，歐盟與美國、英國、加拿大於22日協調行動，罕見地在同一天宣布以新疆人權為由，制裁中國官員及機構。中國當局迅速作出回應，宣布對歐洲10名個人和4個實體實行制裁，包括多名歐洲議會的議員、歐洲一些知名智庫和學者，他們都曾就中國的人權問題積極發聲。

值得注意是，歐盟對中國的制裁、中國對歐洲的反制裁，不僅可能令中歐關係惡化，更恐波及歐盟與中國的經貿關係，特別是2020年底完成談判、歐洲議會正審議的中歐全面投資協定。

歐洲議會國際貿易委員會副主席居拉（Winkler Gyula）22日表示，「鑑於歐盟與中國關係今天的最新發展，尤其是（中方）令人無法接受的制裁，歐洲議會決定取消原定23日就中歐全面投資協定舉行的一個審議會」。

2020年12月，中國突然在多個長期無法得到解決的關鍵領域對歐盟作出了重大讓步，從而與歐盟原則上達成中歐全面投資協定。中方這一舉動被視為中國拉攏歐洲國家。但中歐全面投資協定如要落實，還必須獲得歐洲議會的批准。一些分析人士說，在此關鍵時刻，中歐關係如惡化，中歐全面投資協定前景蒙上陰影。

(工商 )