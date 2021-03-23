棉花糖休團8年後合體，繼上月推出〈親愛的朋友〉，26日將再推出新歌〈我常常想起你〉，今天播出預告影片，除了透露出更具電影感的氛圍，還驚見李霈瑜、小薰實力派演員現身其中，暗藏彩蛋讓粉絲們欣喜若狂。「我常常想起你，可是怎麼也記不住你。」情感是錯綜複雜的蒙太奇，於是就被困在了原地。都關於你。只要感受得到光，無論多麽微小，確定那道光是存在的，就是希望。聖哲是這麼定義「棉花糖」的。在棉花糖回歸樂壇後的作品裡面，音樂的呈現也連結了這些年來每一位聽者心裡認定的不變，但在旋律與歌詞的其中，在主唱「小球」莊鵑瑛歌聲的詮釋裡，有著必須淡淡聽了，才會懂了的自然與轉變。

棉花糖休團8年後合體重返樂壇。（環球音樂提供）

而即將在4月4日展開的棉花糖_katncandix2_2021『哈囉，你好嗎？』環島旅人計劃 拾週年復刻場，開賣當日完售，聖哲表示，「經紀人跟我們說，門票在開賣後3秒完售！真的是太誇張太誇張了！不管有沒有買到門票，都謝謝你們！」小球也表示，「實在感謝大家的熱情，新的棉花糖已經和以前不同了，但還是兩個人的組合，因為你長大了，我們也是，所以當我們懷念和回憶過往的青春時，別忘了現在的我們要陪伴的是你的未知。而這新的模式、新的生活、新的身份也會陪我們寫下屬於自己的故事。」當天更有「想貼哪就貼哪貼紙組」、「我很好帆布包」、「手搖飲用這個袋」、「十年糖卡」周邊商品於現場販售。

(中時 )